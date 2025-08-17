Carpini mantém Juventude em recuperação e celebra ponto conquistado: "O empate vale muito"

Thiago Carpini somou seu quarto ponto no comando do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Foi com doses generosas de drama e resiliência que o Juventude arrancou seu primeiro ponto como visitante no Brasileirão. Neste sábado (16), no Barradão, em Salvador, a equipe de Thiago Carpini parecia fadada ao revés após perder Cipriano expulso nos primeiros minutos e sofrer dois gols.

No entanto, encontrou forças para reagir e empatar em 2 a 2 com o Vitória, pela 20ª rodada. O “Carpinismo” segue intacto, sustentado por uma atuação que misturou coragem, superação e um roteiro digno de recuperação.

O resultado mantém a invencibilidade do treinador à frente do Verdão, que segue em evolução sob seu comando. Com o empate fora de casa, o Juventude chega aos 15 pontos na tabela e dá sinais que pode se recuperar na luta contra o rebaixamento.

— Os erros aconteceram e vão seguir acontecendo. Nós temos que minimizar o erro que nos custa uma dificuldade na partida. Eu não julgo e não desfaço ninguém pelo erro. É um trabalho que vamos ter. É uma recuperação coletiva. Em momento algum vamos procurar culpados. Vamos procurar soluções para os problemas — analisou o treinador, que completou:

— Quero valorizar e enaltecer o que os atletas fizeram. O determinante para o jogo foi a expulsão logo no início. A gente tinha uma estratégia bem definida. Tínhamos condições de buscar uma vitória, isso ficou claro quando ficamos na igualdade numérica no jogo. Merecíamos o empate até antes. Um ponto muito importante fora de casa. O primeiro ponto fora de casa e temos enaltecer.

O espírito combativo que o Juventude exibiu na segunda etapa, ao buscar o empate mesmo em condições adversas, reafirma a crescente confiança no trabalho de Thiago Carpini. A entrega em campo transcende o resultado e revela um time que começa a assimilar a identidade do treinador, mirando uma virada de chave na segunda metade do Brasileirão.

— O empate vale muito para nós. Somar aqui é sempre muito difícil e em uma situação muito adversa. Tenho que enaltecer a vitalidade e energia do nosso grupo que acreditam nas ideias. É mais um degrau nessa recuperação. É mais uma etapa dessa recuperação que é muito difícil, mas seguimos acreditando — afirmou.

Leia Mais SAF: Juventude recusou proposta de venda do clube em 2024

Na próxima quarta-feira, às 19h, o Juventude recebe o Vasco no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para o Verdão, que busca somar pontos importantes diante da torcida para se afastar da zona de rebaixamento.