Carpini mantém Juventude em recuperação e celebra ponto conquistado: "O empate vale muito"

Treinador alviverde analisou o 2 a 2 diante do Vitória. Jogo apresentou situações adversas, como expulsão no começo, e mesmo assim o Verdão buscou o resultado no final da partida

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

