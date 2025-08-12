Carpini descarta rodízio e explica como será a escolha pelo goleiro titular do Juventude

Time do Juventude pode ter mudança no gol diante do Vitória. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A chegada do técnico Thiago Carpini ao Juventude não trouxe apenas uma nova filosofia de jogo, mas também reacendeu a disputa pela titularidade no gol. Com quatro goleiros no elenco, e a chegada de Jandrei, do São Paulo, o treinador comentou sobre a concorrência na posição, destacando que a titularidade será definida no dia a dia.

— É o treino, o dia a dia. Eu falo que o dia a dia escala, o jogo sustenta. Já tenho na minha cabeça aquilo que prendo fazer, vou ter uma conversa com todos os goleiros — disse o técnico.

As últimas duas rodadas tiveram Ruan Carneiro como titular, diante de Santos e Corinthians, enquanto Gustavo, que vinha na posição, ficou no banco. Além deles, o elenco conta com o goleiro uruguaio Gastón Guruceaga e o jovem Zé Henrique.

Carpini elogiou o desempenho de Ruan Carneiro na vitória sobre o Corinthians e destacou as qualidades de Gastón, que ele está conhecendo agora. O comandante disse que o uruguaio tem o jogo com os pés, liderança e imposição dentro da área. Carpini também mencionou a chegada de Jandrei, com quem já trabalhou no São Paulo.

— O Jandrei foi meu atleta no São Paulo também, encurtaria talvez alguns caminhos dentro de alguns conceitos de jogo que a gente pode ir acrescentando e evoluir — ponderou, indicando que a experiência prévia com o goleiro pode ser um diferencial.

No entanto, o técnico reforçou que a disputa segue aberta e que o rodízio de goleiros está descartado.