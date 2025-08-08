Campo Mourão x ACBF: onde assistir à partida pela Liga Nacional de Futsal

ACBF busca segunda vitória seguida na Liga Nacional. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

A ACBF volta às quadras, neste domingo (10), às 18h, no Ginásio de Esportes Belin Carolo, em Campo Mourão-PR, pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe da Serra terá em um duelo direto por posições na tabela diante do Campo Mourão.

A equipe laranja, que venceu o Foz Cataratas por 2 a 0 na última rodada jogando em casa, aparece em 10º lugar, com 24 pontos, e um aproveitamento de 53,3%. Já os paranaenses chegam embalados com 26 pontos e ocupam a oitava colocação, buscando consolidar sua presença entre os primeiros colocados.

Para a ACBF, vencer fora de casa é essencial para subir na tabela e se aproximar da zona de classificação direta. Já o Campo Mourão quer aproveitar o fator local para manter a vantagem e seguir firme na disputa.

A Liga Nacional de Futsal segue com alto nível técnico e disputas acirradas. A competição conta com 24 equipes que se enfrentam em grupo único, com a tabela invertida em relação à temporada passada. A ordem das rodadas foi mantida, e os 16 melhores colocados avançam para a segunda fase, as oitavas de final.

Onde assistir Campo Mourão x ACBF