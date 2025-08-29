"Cada um no seu pace": atleta de Bento Gonçalves lança livro sobre os ensinamentos da corrida de rua 

Intitulada "Cada um no seu pace: Do 0 aos 42, como a corrida mudou a minha vida e pode mudar a sua também", a obra, de 148 páginas, será lançada neste sábado (30). Marne Andriotti / Acervo pessoal

Despertar para novos desafios e encontrar na corrida um equilíbrio entre o corpo e a mente. Para Matheus Cusin Decol, 29 anos, o esporte transformou a forma de levar e interpretar a vida e o fez materializar os ensinamentos da prática esportiva em um livro.

Intitulada Cada um no seu pace: Do 0 aos 42, como a corrida mudou a minha vida e pode mudar a sua também, a obra, de 148 páginas, será lançada neste sábado (30), no Tubuna Cultura Gastronômica, em Bento Gonçalves, a partir das 11h.

Natural de Bento, Decol começou na corrida em 2017. De lá para cá, vem superando desafios e metas pessoais na modalidade. Atualmente é ultramaratonista, ou seja, faz provas de longa distância, acima de 42km.

Na corrida, pace é o ritmo médio que um corredor mantém para percorrer uma determinada distância. O uso dessa palavra no título do livro se deu justamente para mostrar que a individualidade de cada um é o que deve prevalecer, e que isso pode (e deve) ser aplicado muito além da corrida.

— É um relato que testemunha que o pace - ritmo - da sua vida tão pouco importa sem que alicerces fundamentais, como a constância, a disciplina e a resiliência, também estejam alinhados. Utilizando a corrida como norte, escrevi este livro pontuando o quão transformador um esporte pode ser na nossa rotina. A inspiração real para estar lançando meu primeiro livro veio de um desejo latente de poder me expressar. Desejo que as pessoas leiam e que possam compartilhar, criticar, argumentar, debater, mas que, de alguma forma, este meu desejo de expressão possa influenciá-lo — destaca.