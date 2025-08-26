"Cada jogo para nós é uma final", afirma atacante após sua reestreia pelo Juventude

Técnico Thiago Carpini contou pela primeira vez com atacante Rafael Bilu. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O atacante Rafael Bilu fez sua reestreia pelo Juventude no último domingo (24), no Estádio Alfredo Jaconi, durante a derrota por 3 a 1 para o Botafogo. Apesar do resultado, ele comemorou a oportunidade de voltar a defender o Alviverde e afirmou estar motivado para ajudar o clube nos próximos jogos.

— Estou muito feliz por estar de volta ao Juventude. Não foi a estreia que eu esperava, porque nosso objetivo era conquistar os três pontos diante do nosso torcedor. Mas agora temos que seguir trabalhando e manter a cabeça erguida para os próximos jogos. O grupo está unido e todos sabemos da importância de somar pontos e sair o quanto antes dessa situação. Vamos focar no próximo jogo e buscar a recuperação — afirmou Bilu.

Contratado no final de junho, Bilu sofreu um pequeno trauma no joelho nos primeiros treinos pelo Juventude, o que o afastou dos gramados por algumas semanas. Ele foi relacionado para os jogos contra Vitória e Vasco, mas não entrou em campo. No confronto contra o Botafogo, entrou como substituto aos 26 minutos do segundo tempo e teve uma chance clara de gol, acertando o travessão.

O próximo desafio do Juventude será contra o Ceará, no sábado (30), na Arena Castelão, em Fortaleza. Atualmente, o Alviverde ocupa a 18ª posição da tabela, a apenas um ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco.