"Buscar novos ares também era importante", afirma novo goleiro do Juventude após deixar o São Paulo

Goleiro Jandrei viajou com a delegação para Salvador e deve fazer sua estreia. Ulisses Castro / Agencia RBS

O goleiro Jandrei, um dos novos reforços do Juventude, deve fazer sua estreia com a camisa alviverde neste sábado (16), às 18h30min, contra o Vitória, em Salvador, na abertura do returno do Brasileirão. O atleta reencontra o técnico Thiago Carpini, com quem teve uma breve passagem no São Paulo na temporada de 2024.

— Estou pronto, conversei com ele antes de vir, tive uma conversa rápida pelo telefone. Como eu falei, já tinha o interesse do Juventude, e quando veio o Carpini só reforçou isso. Agradeço a confiança da diretoria, do Carpini por confiar no meu trabalho. A gente trabalhou um pouco no São Paulo, acredito que passei coisas boas para ele, viu que poderia agregar aqui. Então, quando ele me procurou, reforçou o interesse de vir para cá, não pensei duas vezes — disse o goleiro.

Jandrei também falou sobre sua passagem pelo São Paulo, onde atuou por quase quatro temporadas e teve momentos de destaque, mas também teve que lidar com críticas recentemente por parte da torcida. Ele avaliou também que precisava de "novos ares".

— Eu tive bons momentos no São Paulo, comecei a jogar mais seguido em 2022, tive uma sequência maior, consegui fazer bons jogos, acredito que meu penúltimo jogo antes da minha lesão, em julho de 2022, que a gente classificou contra o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi ali. Eu acho que buscar novos ares também para mim era importante, jogar, ter uma sequência — comentou Jandrei.

O goleiro, natural de Itaqui, no interior do Estado, comentou sobre o ambiente no Juventude e a mudança de confiança após a chegada de Carpini.