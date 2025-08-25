Buscando recuperação, Juventude enfrenta o Flamengo no Brasileirão Sub-17

Na última rodada, o Alviverde perdeu para o Inter por 4 a 2. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Nesta terça-feira (26), o Juventude enfrenta o Flamengo, pelo Brasileirão Sub-17. O confronto, válido pela 16ª rodada, inicia às 15h, no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, no Rio de Janeiro.

Os guris alviverdes estão na 14ª posição na tabela, com 19 pontos, obtidos em cinco vitórias e quatro empates. Já o Rubro-Negro é o 4º colocado, com 27 pontos.

O Papo disputa pela primeira vez a competição. Com quatro rodadas para o fim da primeira fase, a distância para o oitavo colocado é de seis pontos. A última vitória do time de Márcio Ebert foi diante do América-MG, há cinco rodadas.

Na última rodada, o Papo perdeu para o Inter em um clássico gaúcho por 4 a 2, em Alvorada. O Flamengo, em casa, goleou o lanterna Atlético-GO por 4 a 0.