3 a 0
Brasil de Farroupilha perde para o Fluminense e se despede da Copa do Brasil Feminina

Na terceira fase, as gurias rubro-verdes não conseguiram segurar o adversário e encerraram a primeira participação na competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

