Brasil de Farroupilha perde para o Fluminense e se despede da Copa do Brasil Feminina

Disputando pela primeira vez a Copa do Brasil Feminina, o Brasil de Farroupilha acabou derrotado pelo Fluminense por 3 a 0, nesta quinta-feira (7), pela terceira fase da competição. O jogo aconteceu em Moça Bonita, no Rio de Janeiro.
Nas fases anteriores, as gurias rubro-verdes venceram o Toledo-PR, por 3 a 1, e o Itacoatiara-AM, nos pênaltis. O time farroupilhense acumulou R$ 100 mil em premiações na competição.
Pelo Gauchão Feminino, a equipe enfrenta o Grêmio no domingo (10), às 15h, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre.
Controle Carioca
Aos oito minutos de jogo, em um cruzamento para dentro da área do time gaúcho, a bola sobra para Raquel, que passa para Keké e, em uma falha da goleira Gaby, o Fluminense abre o placar.
As cariocas seguiram dominando o jogo, mas sem chances reais. Até que, aos 38 minutos, Lelê cruzou nos pés de Raquel Fernandes, que colocou a bola no fundo das redes.
No último minuto da primeira etapa, Xerife cobrou uma falta e Gislaine, livre da marcação, cabeceou para marcar o terceiro gol tricolor.
No segundo tempo, o jogo esfriou. Aos 24, Emilly Karla fez chutou de fora da área, para a defesa da goleira Cláudia. Dois minutos depois, Thayla invadiu a área e cruzou para Gabizinha, que não alcançou a bola à tempo de cabecear.
Copa do Brasil Feminina – 3ª fase – 7/8/2025
Brasil-Far
Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski (Soares)e Rayssa (Ju Goes); Ingrid, Maju (Thayla) e Andressa Ramos (Marcela); Emmily Karla, Gabizinha e Lorena (Neres). Técnico: Leonardo Antunes.
Fluminense
Claudia; Karina (Paloma), Gislaine, Cotrim e Sorriso; Xerife (Claudinha) e Kamilla (Torre) e Raquel Fernandes; Keké (Veronica), Lelê (Carioca) e Chú. Técnico: Saulo Silva.
- GOLS: Keké (F), aos 8min; Raquel Fernandes (F), aos 38min; Gislaine (F), aos 49min, no primeiro tempo.
- AMARELOS: Rayssa (B), Kamilla (F), Sorriso (F)
- ARBITRAGEM: Gleika Oliveira Pinheiro (PA), auxiliada por Ana Vitoria Trindade Ferreira (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).
- LOCAL: Moça Bonita, no Rio de Janeiro.