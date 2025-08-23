Esportes

“Bora Nina”: a força da corrida como propósito de vida e solidariedade

Aos 45 anos, a representante comercial concilia a profissão com o esporte. Vanessa de Lima, a Nina, encontrou uma paixão que se traduz em quilômetros de superação e ajuda social

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

