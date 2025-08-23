“Bora Nina”: a força da corrida como propósito de vida e solidariedade

Nina já participou de inúmeras provas de corrida, com duas ultramaratonas no currículo. Porthus Junior / Agencia RBS

Representante comercial por profissão e corredora por paixão. Vanessa de Lima, a Nina, de 45 anos, encontrou na corrida não apenas um desafio físico, mas um caminho de transformação pessoal e social. A atleta amadora percorre quilômetros que traduzem propósito, saúde e solidariedade.

Nina une o ritmo acelerado do trabalho com a cadência inspiradora das corridas, uma extensão de sua identidade e uma ponte para o bem coletivo, através de eventos solidários. Seu lema “Bora Nina” virou marca de incentivo nas redes sociais. Inspirada pelo marido Ricardo, cuja disciplina e paixão pelo esporte a motivaram, Nina iniciou sua trajetória correndo e buscando algo que realmente a conectasse.

Nina é mais uma personagem da série “Minha vida na corrida”, que celebra histórias de superação e inspiração rumo à 10ª Meia Maratona de Caxias do Sul, marcada para 28 de setembro.

— Quando eu casei com o Ricardo (marido), eu achava tão bonito a disciplina e o amor dele pelo esporte. Então, pensei em achar um esporte que eu gostasse de fazer. Eu não me identificava com a luta, que era a parte dele — contou em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Desde sua primeira prova em 2016, quando correu 10 km em uma esteira durante um evento no Shopping São Pelegrino, Nina não parou mais. Completou a tradicional São Silvestre, encarou os 42 km da desafiadora Serra do Rio do Rastro e chegou a ultrapassar os 57 km na Ultramaratona do Desafio do Padre.

Já são duas ultramaratonas no currículo e muitos planos pela frente, incluindo o sonho de participar das Majors, as grandes maratonas internacionais que fazem parte do imaginário de todo corredor.

— Eu sempre tive o sonho de fazer todas as majors. Quando a gente completa todas, recebe uma "mandala" formada pelas medalhas de cada uma delas. É um símbolo de conquista que representa cada etapa dessa jornada. Todo corredor sonha em correr fora do país, explorar novos lugares através da corrida e, quem sabe, completar todas essas provas lendárias. Mas eu também valorizo muito o que temos aqui no Brasil — afirmou.

"Bora Nina"

Na corrida, Nina encontrou uma paixão que se traduz em quilômetros de superação e ajuda solidária. Porthus Junior / Agencia RBS

A atleta amadora não corre só por si. Criadora da Corrida e Caminhada da Nina, prova para comemorar seu aniversário, ela também participa da organização de eventos solidários. Inspirada por sua intensa dedicação ao esporte e ao voluntariado, ela ajuda a idealizar treinos como forma de unir esporte e solidariedade.

A iniciativa já teve um evento de Páscoa e tem nova edição marcada para o dia 23 de novembro, no Shopping Villagio Caxias, visando o Natal. Com foco na arrecadação de brinquedos e cestas básicas, o evento pretende mobilizar corredores, assessorias esportivas e o público em geral, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também o engajamento social.

— Sempre fui muito intensa nas minhas escolhas. Essa característica me acompanha desde sempre, e foi ela que me levou a abraçar com tanta dedicação os treinos solidários. Embora essas ações já existissem antes de eu começar a correr, foi só depois que entrei para o mundo da corrida que passei a me engajar bastante — disse a corredora.

Nina observa o esporte como ferramenta de transformação. Seu envolvimento vai além da linha de chegada: é presença constante nos bastidores, divulgando corridas e incentivando novos corredores com seu lema contagiante, que virou marca registrada nas redes sociais.

— O “Bora Nina” nasceu de um jeito super espontâneo. Eu sou uma pessoa muito animada e, durante os treinos, eu sempre incentivava o pessoal com aquele grito: “Bora, bora!”. E a resposta vinha na hora: “Bora Nina!”. Acabou virando uma marca registrada, algo que me acompanha nas corridas — lembrou Nina.

Um futuro pela frente

A corrida, para ela, é sinônimo de saúde, equilíbrio e conexão. E essa dedicação é visível em cada passo que dá, seja em provas longas ou nos gestos de apoio à comunidade esportiva. Para quem está começando, Nina deixa um conselho valioso: calma. A paciência e a constância, segundo ela, são os verdadeiros combustíveis para uma trajetória duradoura no esporte.

— A gente se empolga vendo os outros correndo grandes distâncias, mas é preciso respeitar o tempo do corpo. Eu levei quatro anos para fazer minha primeira maratona — relembra.

Com a família como sua grande paixão fora das pistas, Nina segue correndo com o coração. Ela continua inspirando com sua energia, sua voz ativa na comunidade e seu lema que ecoa como incentivo: Bora Nina!

Ficha técnica:

Nina concilia a profissão com os treinos de corrida. Porthus Junior / Agencia RBS

Nome completo: Vanessa de Lima (Nina)

Idade: 45 anos

Cidade natal: Caxias do Sul

Profissão: Representante comercial

Quando começou na corrida: Quando, casei com o Ricardo eu achava tão bonito a disciplina e o amor dele pelo esporte. E eu pensei que teria que achar um esporte que eu goste de fazer também. Eu não me identificava com luta que era parte do esporte dele. Então, eu comecei a correr.

Principais provas: A primeira prova que eu fiz em 2016, foi as 12 horas de corrida na esteira no Shopping São Pelegrino. Eu fiz 10km. Fiz 10km e depois 21km na Maratona de Porto Alegre. Fiz a São Silvestre, 42km na Serra do Rio do Rastro, 48km na Summer e 57km na Ultramaratona do Desafio do Padre.

Uma paixão fora do esporte: família

O que significa a corrida pra ti: A corrida virou um propósito, porque além de todos esses benefícios, eu estou muito envolvida com a corrida no sentido de que quando eu não estou correndo, eu estou ajudando de staff e apoiando nos treinos e nos eventos solidários, divulgando as provas. Então é muito envolvimento que a corrida traz.

Dica pra quem quer começar a correr:

Quando eu comecei a correr, a gente se empolga muito vendo os outros. Eu via meus colegas correndo quilometragens grandes e tu começa com aquela empolgação, e tu acha que tu vai. Eu vi muita gente se lesionando. Então, precisa dessa calma quando a gente tá iniciando. Então, a dica que eu sempre recebi no início da corrida é calma. Eu levei quatro anos para fazer minha primeira maratona.

Um sonho que ainda não realizou na corrida:

Eu gostaria de fazer todas as majors. Algumas corridas que são fora do país, que são consideradas as mães das corridas. Eu gostaria muito. Todo corredor sonha em fazer uma maratona fora do seu país.