Beltrão de Queiroz representará Caxias do Sul na final feminina da Taça das Favelas

Caxias do Sul terá representação nas finais da Taça das Favelas RS 2025. As decisões ocorrem neste sábado, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. Serão conhecidos os campeões das categorias masculina e feminina.

Entre as gurias, o Beltrão de Queiroz defende a região e enfrenta o Vila Farrapos, de Porto Alegre. No masculino, o Guajuviras, de Canoas, encara o Municipal, de Montenegro. Os jogos terão transmissão ao vivo da RBS TV, a partir das 14h.

A competição, promovida pela Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS), está em sua terceira edição no Estado. O time de Caxias do Sul é estreante na decisão do campeonato e precisou se superar nas eliminatórias. Nas semifinais, passaram pelo Jardim Alvorada, de Alvorada.

— Nas quartas de final, tivemos uma situação bem atípica. A gente foi em 12, só pra comparecer. Temos a dificuldade de muitas gurias trabalharem e não conseguirem comparecer. Mas deu tudo certo, foi na raça e conseguimos a classificação — destacou Cristian Borges, técnico do SER Beltrão.

A Taça das Favelas vem mobilizando, ano a ano, milhares de jovens de todo o território gaúcho e se consolidando como um dos maiores eventos esportivos do calendário estadual. A edição deste ano contou com 15 mil participantes. Os jogos reuniram talentos locais de 37 cidades do Estado, reforçando o papel do esporte como instrumento de inclusão, visibilidade e transformação social.

Os vencedores receberão R$ 10 mil em materiais esportivos, enquanto os times que terminarem na segunda colocação terão R$ 5 mil, também em materiais esportivos.

VISIBILIDADE

Representando um bairro extremamente simbólico de Caxias do Sul, as gurias querem voltar com a taça da Capital.

— Todas as gurias estão bem ansiosas. O apoio que nos dão, todo mundo se sente bem aqui. Por isso é tão fácil representar essa equipe — conta a meio-campista Achley Larissa da Silva, que passou pelo Juventude no Gauchão de 2023.

A atacante Beatriz Osehoski veio para Caxias do Sul com o objetivo de tornar-se jogadora de futebol, mas uma grave lesão a afastou dos gramados por praticamente oito anos. Agora, uma nova esperança ressurge:

— Estamos determinadas, com foco para essa final. Meu sonho era ser jogadora. Tô feliz em representar o Beltrão e esse sonho renasceu dentro de mim. Vou dar meu máximo pra gente ser campeã.