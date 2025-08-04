Atletas da Serra competem no Jungle Fight em Brasília

No dia 16 de agosto, a Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, recebe o Jungle Fight, o maior evento de artes marciais mistas da América Latina.
Breno Vieira e Rafael Sanson, atletas da Academia Garra Team, participaram do Show dos Esportes da Gaúcha Serra, e contaram suas histórias e expectativas para a competição.
Vindo de Manaus, Breno chegou na Serra Gaúcha em dezembro de 2024, em busca do sonho de crescer no esporte. Começou no Jiu-jitsu, esporte no qual é faixa preta há cinco anos. No MMA, tem duas lutas profissionais e está invicto.
Com 29 anos, o amazonense fará sua estreia no Jungle na categoria 61kg, diante de Arthur Ventura.
— Eu sempre sonhei grande. Lá em Manaus é muito bom, porém é muito distante de tudo, acabou ficando pequeno para mim e para o meu sonho. Minha namorada já morava aqui, então decidi vir pro Sul e tentar chegar mais próximo do meu sonho — explicou o atleta.
Já Rafael tem 28 anos e é natural de Bento Gonçalves. Atleta há nove anos, iniciou no Muay Thai e migrou para o MMA, conquistando cinco vitórias nas cinco lutas em que participou.
O atleta serrano de 28 anos enfrenta o paraense Clebson Loro José, pela categoria 57kg. Em março deste ano, lutou pela primeira vez na competição e derrotou o peruano Diego Rojas por decisão unânime.
Conquistando cada vez mais reconhecimento no MMA, os lutadores ainda precisam conciliar os treinos e competições com trabalho. Sanson ensina luta na Garra Team Matriz, em Bento Gonçalves. Breno, por sua vez, é entregador e treina na filial CT Leão, em Farroupilha.
— A gente tem que sacrificar muitas coisas na nossa vida pra conquistar o que queremos, né? Então a nossa rotinha muda, acabamos deixando, às vezes, família e amigos de lado para gente focar nos treinos — conta o gaúcho.
O Jungle Fight acontece no dia 16 de agosto com início às 20h, com transmissão da Rede Globo, Sport TV e Canal Combate.