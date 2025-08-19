Atleta de Bento Gonçalves vence confronto no Jungle Fight

O serrano venceu o combate por finalização. Instagram / Reprodução

No último sábado (16), foi realizado em Brasília o Jungle Fight 139. A Arena BRB Nilson Nelson foi sede dos confrontos, naquele que é considerado um dos principais eventos de MMA do Brasil.

Mais uma vez, a cidade de Bento Gonçalves foi destaque na competição por conta de um atleta: Rafael Sanson. Na categoria até 57kg, o lutador de 28 anos enfrentou o paraense Clebson Loro José na oitava luta do card.

A disputa entre os dois ocorreu, majoritariamente, no chão, buscada por Clebson. Partindo para uma luta agarrada, o paraense caiu por baixo e Sanson dominou o combate, aplicou um mata-leão e encerrou o confronto aos 3min35s do primeiro round.

Sanson contou que a preparação para a luta foi diferente, já que estava com os dois pés machucados, dificultando os chutes, que são seu ponto forte.

— Mudamos muitas coisas pra conseguir anular o adversário e ter um bom resultado. E foi o que aconteceu. Eu fico muito feliz pelo resultado e pela oportunidade. Só agradecer às pessoas que estavam comigo nessa grande jornada, e é só o começo — disse o atleta gaúcho.