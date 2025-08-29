Atacante do Juventude conta experiência no futebol de Israel em meio à Guerra com o Irã

Jogadora chegou no Verdão no início de agosto. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

No meio da temporada, o Juventude se reforçou para a Copa do Brasil e Gauchão Feminino. A atacante Dani Ortolan, foi um dos nomes.

Com 27 anos, a jogadora acumula passagens pelos brasileiros Juventude-SP, Osasco Audax, Flamengo e Grêmio. No início de 2025, a paulista passou por um novo desafio e foi jogar pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel, onde ficou até aceitar o convite e integrar as Esmeraldas.

Em 2024, após um ano parada por conta de uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior, a atleta passou por divergências com a direção do Grêmio, seu então clube. Com isso, Dani rescindiu o contrato e foi para o Hapoel, de Israel. No time israelense, a atleta ressaltou a importância da equipe para a volta de sua autoestima, além da beleza do país.

— Foi uma virada de chave na minha vida, emocional e profissionalmente. Um país muito bonito e acolhedor, mas também um país que fez com que eu voltasse a confiar em mim e no meu sonho — contou Dani em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

FUTEBOL E A GUERRA

A atacante chegou ao país durante o conflito armado entre Irã e Israel. Logo nas primeiras semanas, um ataque com mais de 400 mísseis fez a jogadora se esconder em um bunker.

— Eu estava lá no primeiro ataque do Irã, tinha chego há duas semanas. Um alarme soa no país inteiro três minutos antes do ataque. Nesse tempo, nós buscamos um bunker para nos escondermos e esperar passar — explicou.

O futebol não parou mesmo durante a Guerra. A atacante conta sobre uma das partidas, que precisou ser interrompida por conta de um ataque aéreo.