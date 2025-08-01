Em outra função, destaque do título de 1993 busca novo acesso com o Veranópolis

Lucianinho no estádio Antônio David Farina. Porthus Junior / Agencia RBS

A boa campanha do Veranópolis na Divisão de Acesso, depois de uma quase desistência, revela nomes que brilham longe dos holofotes. Um deles é Luciano Borges, o Lucianinho, auxiliar técnico e figura histórica do clube. Em 1993, foi destaque no time campeão comandado por Tite, ainda no início da sua carreira.

De volta ao VEC nesta temporada, em nova função, mas com a mesma paixão de outrora, ele está ajudando a construir mais um capítulo marcante da história pentacolor. Maior artilheiro da história do clube, Lucianinho atua na transição entre a base e o profissional. Discreto, mas efetivo, ele representa a ponte entre o passado glorioso e o presente promissor do Veranópolis, que sonha alto mais uma vez.

— Estou aqui novamente, onde tenho uma gratidão muito grande pelo clube e uma história bonita. A gente está aqui procurando fazer um bom trabalho juntamente com a comissão técnica e a diretoria do Veranópolis para colocar novamente o clube no Campeonato Gaúcho do próximo ano — comentou o auxiliar técnico do Veranópolis.

Lucianinho tem um histórico recente de conquistas e quer colocar mais uma no currículo. Com o título da Série C pelo Náutico em 2019 e acessos consecutivos com a Chapecoense em 2012 e 2013, o profissional acumulou experiências sólidas como auxiliar técnico em diversos clubes.

— Eu encaminhei faz uns três anos, o projeto de ser técnico em categorias de base. Fui em busca de informações e até mesmo na licença da CBF. No ano passado, estava em Santa Catarina fazendo o Campeonato Catarinense pelo Concórdia e a Copa do Brasil e esse ano novamente eu ia retornar para Santa Catarina, mas aí eu estava em férias aqui em Veranópolis, e o pessoal da diretoria me comunicou se tinha a possibilidade de eu permanecer no clube para esse ano e eu prontamente aceitei o convite

Lembranças de 1993

Grato ao clube onde iniciou sua trajetória no futebol profissional, o ex-jogador relembra com carinho sua passagem pelo Veranópolis, especialmente a histórica campanha de 1993.

— Eu estava nas categorias de base do Grêmio e, em 1992, durante as férias, participei de um amistoso no VEC. O técnico Tite gostou do meu desempenho e surgiu o convite para ficar. Era a chance de jogar na minha cidade, com o meu clube. Em 1993, veio o acesso, e foi aqui que tudo começou na minha carreira. Sou muito grato ao Veranópolis — destacou.

Ele também recorda um momento decisivo daquela campanha, quando o então jovem elenco interveio para manter Tite no comando. A atitude do grupo foi determinante para a continuidade do trabalho e o sucesso da equipe naquela temporada.

— Empatamos um clássico com o Pratense e o Tite pediu para sair. Nós, jogadores, fomos até a direção e pedimos que ele ficasse. A partir dali, veio o estalo para o título — contou.











