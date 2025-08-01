Esportes

32 anos depois
Em outra função, destaque do título de 1993 busca novo acesso com o Veranópolis

Luciano Borges, conhecido como Lucianinho, é auxiliar técnico do Pentacolor e uma figura emblemática na história do clube. Na década de 90, ele foi destaque na equipe campeã comandada por Tite

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

