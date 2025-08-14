Aos 44 anos, Nenê se aproxima de nova marca expressiva e mira 100 jogos pelo Juventude

Nenê é peça importante do Juventude nas últimas temporadas. Porthus Junior / Agencia RBS

Aos 44 anos, o meia Nenê, do Juventude, continua surpreendendo o mundo do futebol com sua longevidade e desempenho em campo. Com uma trajetória marcada por técnica e dedicação, o "vovô garoto" atingiu no ano passado 1000 jogos na carreira. Um ano e meio depois, se aproxima das 1050 partidas disputadas. Além disso, mira chegar ao 100º jogo com a camisa alviverde.

No próximo sábado (16), diante do Vitória, Nenê pode alcançar 1047 jogos na carreira, marca expressiva e para poucos jogadores profissionais. Além do número de partidas, Nenê acumula 290 gols e 138 assistências ao longo de sua trajetória.

Com passagens por clubes nacionais e internacionais, Nenê construiu uma carreira sólida, marcada por títulos e uma postura exemplar dentro e fora de campo. Em três anos com a camisa alviverde, Nenê soma 80 partidas, faltando 20 para a 100ª, nada impossível para quem tem a longevidade do camisa 10.

Em 2023, Nenê foi um dos protagonistas do acesso do Juventude à Série A. Foram 28 jogos, sete gols e sete assistências. No ano seguinte, manteve regularidade: 36 partidas, três gols e quatro assistências. No primeiro jogo da final do Gauchão, diante do Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, alcançou os 1000 jogos na carreira. Nesta temporada, já soma 16 partidas e três assistências.

Ao longo da carreira, vestiu a camisa de 15 clubes, com passagens marcantes por PSG, Mônaco, Vasco, Fluminense, São Paulo e Santos. Com uma trajetória de destaque no Brasil e na Europa, atualmente, é o segundo jogador mais velho em atividade no futebol brasileiro: com 44 anos completados em 19 de julho de 2025. O mais veterano é o goleiro Fábio, do Fluminense, também com 44 anos, mas nascido em 30 de setembro de 1980.

Nenê pelo Juventude

2023

28 jogos, sete gols gols e sete assistências

2024

36 jogos, três gols e quatro assistências

2025

16 jogos e três assistências