AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Vitória x Juventude

Papo busca primeiros pontos fora de casa no nacional. Arte Pioneiro / Divulgação

Neste sábado (16), Juventude e Vitória se enfrentam em um confronto direto da parte de baixo da tabela do Brasileirão 2025. Válida pela 20ª rodada, a partida inicia às 18h30min, no Estádio Barradão.

Na última rodada, o Verdão derrotou o Corinthians por 2 a 1, enquanto os baianos perderam para o São Paulo por 2 a 0. O Verdão está na vice lanterna, em 19º colocado, com 14 pontos, enquanto o Vitória tem 18 pontos, sendo o primeiro fora do Z-4, na 16ª colocação.

No histórico de confrontos, em 21 jogos, são oito vitórias do Papo, oito empates e cinco triunfos do Leão.

No Alviverde, Jandrei vai fazer sua estreia no gol e o zagueiro Wilker Ángel volta de suspensão. No ataque, Gilberto, lesionado, e Matheus Babi, suspenso, são desfalques jaconeros.