AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Santos x Juventude

Equipes se enfrentam em um duelo direto contra o Z-4. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (4), às 20h, Juventude e Santos se enfrentam no Morumbis. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão 2025.

Na última rodada, o Verdão foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia, enquanto os santistas empataram em 2 a 2 com o lanterna Sport. Ambos na zona de rebaixamento, o Peixe é 17º colocado, com 15 pontos, enquanto o Papo é 19º, com 11 pontos.

No histórico de confrontos, 24 jogos, com quatro vitórias alviverdes, nove empates e 11 triunfos dos paulistas.

O Juventude tem desfalques como Hudson, por ter sido expulso diante do Bahia, Gustavo, por problemas pessoais e Ewerthon e Lucas Fernandes, ambos no DM.

Retornando de suspensão, o zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o centroavante Gilberto ficam à disposição do técnico interino Gerson Ramos.