AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Vasco

Papo quer vencer para se aproximar da pontuação dos cariocas. Arte Pioneiro / Divulgação

Nesta quarta-feira (20), Juventude e Vasco se enfrentam em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão 2025. Confronto direto inicia às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Na última rodada, o Verdão conquistou seu primeiro ponto fora de casa, empatando com o Vitória em 2 a 2. O Cruz-Maltino chega animado, já que goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbi.

O Papo é 18º colocado, com 15 pontos, enquanto o Vasco tem 19 pontos, ocupando a primeira vaga fora do Z-4, em 16ª lugar.

No histórico de confrontos, em 24 jogos, são oito vitórias do Alviverde, 11 empates e cinco triunfos dos cariocas.

O técnico Thiago Carpini tem grandes desfalques na zaga, com três atletas no DM e Cipriano fora após expulsão. O centroavante Matheus Babi fica à disposição novamente, depois de cumprir suspensão.