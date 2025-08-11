AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Corinthians

Equipe de Dorival Júnior tem o dobro de pontos dos jaconeros. Arte Pioneiro / Agência RBS

Nesta segunda-feira (11), Juventude e Santos se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Na última rodada, o Verdão perdeu para o Santos por 3 a 1, enquanto os paulistas empataram em 1 a 1 com o Fortaleza. O Verdão está na vice lanterna, em 19º colocado, com 11 pontos, enquanto o Corinthians tem 22 pontos, o dobro dos mandantes, e ocupa a 13ª colocação.

No histórico de confrontos, em 33 jogos, são 14 vitórias do Timão, sete empates e 12 triunfos do Papo.

O técnico Thiago Carpini volta ao clube com um desfalque confirmado: o zagueiro Wilker Ángel levou o terceiro amarelo. O meia Lucas Fernandes é dúvida, enquanto o lateral Ewerthon e o zagueiro Rodrigo Sam ainda não tem previsão de retorno.