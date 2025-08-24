AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Botafogo

Verdão precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Arte Pioneiro / Divulgação

Neste domingo (24), o Juventude recebe o Botafogo pela 21ª rodada do Brasileirão 2025. A partida inicia às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

Na quarta-feira (20), o Papo derrotou o Vasco por 2 a 0, em jogo atrasado da 14ª rodada. O Alvinegro, por sua vez, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, além de ser eliminado na Libertadores para a LDU no meio de semana.

O Papo é o 18º colocado, com 18 pontos, enquanto o Botafogo tem 29 pontos e ocupa o 5ª lugar. Em caso de vitória jaconera, somado à outros resultados paralelos, o Juventude pode sair da zona de rebaixamento nesta rodada.

O histórico de confrontos é equilibrado. Em 26 jogos, são nove vitórias do Alviverde, oito empates e nove triunfos dos cariocas.