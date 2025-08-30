AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Ceará x Juventude

Verdão quer vencer a primeira fora de casa. Arte Pioneiro / Divulgação

Neste sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão 2025, Juventude e Ceará se enfrentam. A partida inicia às 16h, no Estádio Castelão.

Na última rodada, o Verdão perdeu para o Botafogo por 3 a 1, enquanto o Vovô empatou sem gols com o Grêmio. O Alviverde está em 18º colocado, com 18 pontos, e pode sair do Z-4 dependendo de resultados paralelos. Por sua vez, o Ceará tem 26 pontos e ocupa a 10ª colocação.

No histórico de confrontos, em 13 jogos, são cinco vitórias do Verdão, quatro empates e quatro triunfos dos cearenses.