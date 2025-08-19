Antes de jogo contra o Vasco, Carpini mantém "pés no chão" e afirma que a dificuldade ainda é grande no Juventude

Técnico Thiago Carpini não quer o rótulo de "Salvador da Pátria" Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Thiago Carpini se prepara para mais um desafio no comando do Juventude, o seu terceiro desde o retorno. Nesta quarta-feira (20), às 19h, o time enfrenta o Vasco em jogo atrasado pelo Brasileirão, no Estádio Alfredo Jaconi. Em entrevista coletiva, antes do último treino, o treinador destacou a importância de cada partida, a necessidade de usar o elenco e a busca pela evolução constante.

— Esse jogo ele é tão importante quanto os que passaram e os próximos que virão. Cada jogo a gente vai ter a necessidade de encarar como uma decisão, que de fato serão várias decisões — afirmou Carpini, que enfatizou que o time está em um processo de recuperação:

— A gente corre aí numa retomada, numa busca de sobrevivência dentro de uma competição. O início (de campeonato) foi ruim e a gente está tentando encontrar as soluções, e eu acho que foram dois bons jogos, que os atletas assimilaram muito aquilo que a gente vem propondo, fizeram com extrema capacidade.

Sob seu comando, o time vem de uma vitória e um empate. Dos seis pontos disputados, a equipe somou quatro e agora terá dois jogos em casa na sequência. O time enfrenta o Vasco e depois o Botafogo, no domingo. Apesar dos resultados positivos recentes, Carpini mantém os pés no chão.

— Aumentou sim a expectativa, a nossa responsabilidade. O começo foi bom, mas a gente sabe que a dificuldade ainda é grande. Então, pés no chão, e a gente procura fazer um bom jogo e evoluir sempre um pouco mais do que foram as últimas partidas — contou o treinador.

Sobre a intensa sequência de jogos, o técnico indicou que o elenco será bastante utilizado.