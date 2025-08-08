Alunos de vôlei do La Salle Carmo representarão o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares da Juventude

Jogando em casa, o Colégio La Salle vence por 3 sets a 0. Alexandro Lima / Colégio La Salle Carmo/Divulgação

Os alunos do Colégio La Salle Carmo conquistaram mais um feito importante nesta sexta-feira (8). Na disputa de voleibol masculino, na categoria de 15 a 17 anos, o time ficou com a taça diante do Colégio São Thiago de Farroupilha. Assim, eles representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

A disputa da Super Final reuniu o campeão do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (CERGS) contra o vencedor dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS).

Jogando em casa, o Colégio La Salle fez um confronto acirrado, mas saiu da quadra com uma vitória por 3 sets a 0, com o apoio da torcida.