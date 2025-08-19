Além de volante, Caxias negocia contratação de atacante da Portuguesa

Igor Torres atuou pertence a Portuguesa e viria por empréstimo. Portuguesa / Divulgação

O Caxias agiu rapidamente após perder três atletas que estavam emprestados pelo Criciúma. Com as saídas do volante Eliedson e dos atacantes Petterson e Eduardo Melo, a direção grená busca no elenco da Portuguesa-SP peças para recompor o grupo de Júnior Rocha para a reta decisiva da Série C do Brasileiro.

Depois de encaminhar a vinda por empréstimo do volante Tauã, da Lusa, outro atleta que fez parte da campanha dos paulistas na disputa da Série D está em vias de ser anunciado pelo Grená: o atacante Igor Torres, de 25 anos. A informação, divulgada inicialmente pelo repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias, foi confirmada pelo Pioneiro.

O atleta foi contratado pela Portuguesa junto ao Fortaleza em janeiro e assinou um contrato de três temporadas. Como a Lusa foi eliminada na segunda fase da Série D 2025, o atacante viria por empréstimo até o fim da Série C e retornaria ao clube paulista para a disputa do Paulistão 2026. Mesma situação do volante Tauã.

Quem é Igor Torres?

Natural de São Paulo, Igor Torres completou a formação de base no Fortaleza e deixou o clube cearense em algumas oportunidades mediante a empréstimos para Bahia, Atlético-GO, Ponte Preta, Vila Nova, Aparecidense e Al Khalidiya, do Bahrein. Atacante de lado ele atua, preferencialmente pelo lado direito.

A melhor fase de Igor Torres na carreira ocorreu pela Aparecidense, no ano passado. Foram 10 gols marcados em 27 jogos. Pela Portuguesa, o atacante balançou a rede apenas uma vez em 18 partidas em 2025.

Desempenho recente