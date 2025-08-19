Esportes

Mais um
Notícia

Além de volante, Caxias negocia contratação de atacante da Portuguesa

Atleta de 25 anos poderá ser alternativa ao elenco de Júnior Rocha, que sofreu baixas na semana passada

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

