ACBF cede o empate no fim para o Campo Mourão pela Liga Nacional de Futsal

A ACBF voltou às quadras neste domingo (10), no Ginásio de Esportes Belin Carolo, e ficou no empate em 2 a 2 com o Campo Mourão-PR, pela 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Barbosinha e Camilo marcaram os gols do time laranja.
Com o resultado, a ACBF, ocupa, momentaneamente, a nona colocação na tabela de classificação. O time do técnico Peri Fuentes chegou aos 25 pontos. Após 16 partidas, o time da Serra acumula seis vitórias, sete empates e três derrotas.
O próximo desafio da equipe Laranja será no sábado (16), às 17h, contra o Pato, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.
Frustração no fim
Logo na saída de jogo, o artilheiro Barbosinha recebeu livre na área e apenas deslocou a bola no canto do goleiro para abrir o placar. Foi o 14º gol do pivô na competição.
Mas na metade da primeira etapa, os donos da casa chegaram ao empate. Jhony bateu de longe, a bola desviou em Barbosinha e o goleiro Ângelo aceitou: 1 a 1.
A ACBF voltou a ficar à frente no placar aos nove minutos da etapa final. Camilo recebeu com liberdade na área e girou bonito para colocar a bola no ângulo esquerdo e fazer o 2 a 1 para o time da Serra.
Mas faltando apenas 17 segundos para o final, já com o goleiro-linha em quadra, os donos da casa chegaram ao empate com Andrei, definindo o 2 a 2.