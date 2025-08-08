"A maior contratação é recuperar quem aqui está", afirma Thiago Carpini sobre o desafios no Juventude

Com Carpini, Nenê pode ter mais chances no time do Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

Thiago Carpini retorna ao Juventude com uma missão clara e um investimento significativo do clube. O treinador é o maior salário já pago a um técnico e supera o teto salarial de atletas. Ciente das limitações para grandes contratações, o técnico aposta suas fichas na recuperação do potencial do elenco atual e na força do seu trabalho para reverter a delicada situação do time no Campeonato Brasileiro.

— Esse é o primeiro ponto, acho que a maior contratação é recuperar quem aqui está. Claro que nós precisamos de algumas oportunidades que o mercado nos ofereça, para a gente poder nos fortalecer ainda mais, mas eu acho que a maior resposta e o maior reforço é a gente recuperar alguns atletas que tem mais para entregar — declarou Carpini em sua apresentação.

O aspecto mental é outro ponto crucial a ser trabalhado pelo novo comandante. O Juventude amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas, ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas 11 pontos, e já sofreu quatro goleadas na elite do futebol nacional neste ano.

— A gente precisa conversar sobre isso, a diretoria também já tinha detectado. Eu acho que a gente tem que correr com o tempo para isso, mas sabemos que é uma janela difícil sobre isso. O primeiro ponto é recuperar todos os aspectos desse grupo, eu acho que passa também pelo mental e a assimilação às ideias, dentro daquilo que a gente acredita: propor, fazer com que eles acreditem, porque eu acho que acreditar no que está sendo passado é muito importante — analisou o técnico.

Carpini foi anunciado após a derrota para o Santos foi 3 a 1. Apesar do resultado, o novo comandante enxergou pontos positivos na equipe comandada pelo interino Gerson Ramos. A ruptura não será total no modelo de jogo.