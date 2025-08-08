"A maior contratação é recuperar quem aqui está", afirma Thiago Carpini sobre o desafios no Juventude

Thiago Carpini retorna ao Juventude com uma missão clara e um investimento significativo do clube. O treinador é o maior salário já pago a um técnico e supera o teto salarial de atletas. Ciente das limitações para grandes contratações, o técnico aposta suas fichas na recuperação do potencial do elenco atual e na força do seu trabalho para reverter a delicada situação do time no Campeonato Brasileiro.
— Esse é o primeiro ponto, acho que a maior contratação é recuperar quem aqui está. Claro que nós precisamos de algumas oportunidades que o mercado nos ofereça, para a gente poder nos fortalecer ainda mais, mas eu acho que a maior resposta e o maior reforço é a gente recuperar alguns atletas que tem mais para entregar — declarou Carpini em sua apresentação.
O aspecto mental é outro ponto crucial a ser trabalhado pelo novo comandante. O Juventude amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas, ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas 11 pontos, e já sofreu quatro goleadas na elite do futebol nacional neste ano.
— A gente precisa conversar sobre isso, a diretoria também já tinha detectado. Eu acho que a gente tem que correr com o tempo para isso, mas sabemos que é uma janela difícil sobre isso. O primeiro ponto é recuperar todos os aspectos desse grupo, eu acho que passa também pelo mental e a assimilação às ideias, dentro daquilo que a gente acredita: propor, fazer com que eles acreditem, porque eu acho que acreditar no que está sendo passado é muito importante — analisou o técnico.
Carpini foi anunciado após a derrota para o Santos foi 3 a 1. Apesar do resultado, o novo comandante enxergou pontos positivos na equipe comandada pelo interino Gerson Ramos. A ruptura não será total no modelo de jogo.
— No último jogo, realmente eu vi bastante coisa interessante do trabalho do Gerson, algumas coisas que ele propôs, coisas boas também no trabalho do Tencati, e vamos aproveitar todas as coisas boas, potencializar tudo isso, e dentro daquilo... que é o que a gente acredita, inserir novos conceitos, eu acho que a aceitação vai ser muito boa, até pelo feedback que eu tive do próprio grupo, desde quando nós começamos essa conversa uns 10 dias atrás — concluiu Carpini.