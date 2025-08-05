"A fase pode estar ruim, mas não fugirei das minhas responsabilidades", afirma volante do Juventude após erro contra o Santos

Volante ainda cometeu o pênalti que resultou no terceiro gol santista. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude não vive um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, o time perdeu mais uma vez fora de casa pelo Brasileirão, ao ser superado pelo Santos por 3 a 1. No segundo tempo, uma trapalhada defensiva resumiu a fase técnica alviverde.

Aos 31 minutos, em um tiro de meta, o volante Caíque foi sair jogando. Contudo, o goleiro Ruan Carneiro, estava muito próximo do volante. Ao fazer o movimento para chutar a bola, Caíque chutou a perna do goleiro e entregou a bola para Neymar. O camisa 10 do Santos chutou forte e Ruan fez uma grande defesa.

Nesta terça-feira (5), o volante respondeu as críticas e justificou o lance ocorrido no Estádio Morumbis, em São Paulo.

— Eu não me iludirei com elogios nas horas boas e nem irei me abater com críticas de quem eu nem pediria conselho nos momentos difíceis. A fase pode estar ruim, mas não fugirei das minhas responsabilidades. Sobre um lance isolado na partida, onde iria fazer um passe para o nosso zagueiro e acabei chutando a perna do nosso goleiro, e felizmente ele conseguiu a defesa. Eu tenho índole e caráter e jamais me sujeitaria a entrar em esquema de aposta para querer chegar ao ponto de entregar jogo ou gol — declarou o jogador, que completou:

— Onde eu lutei para estar jogando um campeonato de alto nível, não seria idiota de me sujeitar a isso. Desde quando cheguei ao Juventude, em todas as partidas, eu dei meu máximo dentro de campo. Mas hoje, como não estamos numa fase boa, tudo vira dúvida, ninguém mais presta e vêm as críticas e julgamentos. Sabemos que, infelizmente, no futebol, o que prevalece é o resultado.