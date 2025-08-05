Esportes

Explicações
Notícia

"A fase pode estar ruim, mas não fugirei das minhas responsabilidades", afirma volante do Juventude após erro contra o Santos

Jogador se manifestou nas redes sociais sobre lance protagonizado com o goleiro Ruan Carneiro, que quase resultou em um gol de Neymar após uma saída de bola errada dentro da área 

Tiago Nunes

