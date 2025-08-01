Esportes

A espera por Carpini e a possível estreia do treinador pelo Juventude

Clube quer definir a volta do técnico ao Alfredo Jaconi e aguarda profissional definir seu futuro na próxima semana

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

