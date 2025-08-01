A espera por Carpini e a possível estreia do treinador pelo Juventude

Oficialmente, Thiago Carpini ainda não acertou seu retorno ao Ju. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude trabalha com a possibilidade da segunda passagem de Thiago Carpini no Alfredo Jaconi começar a partir da próxima semana. Oficialmente, ainda não houve acerto entre as partes, mas a negociação evoluiu. Contra o Santos, na segunda-feira (4), pela 18ª rodada do Brasileirão, o auxiliar da comissão permanente do clube, Gerson Ramos, comandará a equipe.

E como o duelo seguinte do Alviverde será apenas na outra segunda-feira, dia 11, contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi, o treinador teria praticamente uma semana para comandar os treinos com o elenco alviverde.

Já há uma sinalização positiva do técnico para o clube sobre seu retorno. No entanto, o profissional passou por um procedimento cirúrgico na última quarta-feira (30) e necessitou de alguns dias de repouso. Ainda não há a certeza de quanto tempo Carpini ainda precisará ficar afastado de suas atividades, o que impediria o anúncio oficial neste momento.

A direção alviverde recebeu outros nomes na mesa, mas não abriu negociações com nenhum outro profissional. Carpini sempre foi o único técnico procurado pelo clube.