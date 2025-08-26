A boa notícia do treino do Caxias nesta terça-feira

Tomas Bastos está se recuperando de uma fissura na costela. Porthus Junior / Agencia RBS

O meia Tomas Bastos voltou a treinar normalmente com o grupo de jogadores do Caxias nesta terça-feira (26). O elenco trabalhou em dois turnos. Ausência nos últimos dois jogos da equipe na Série C do Brasileiro, diante de Tombense e Brusque, o camisa 10 se recupera de uma fissura na costela.

Tomas Bastos sofreu a lesão óssea durante a partida com o ABC, no dia 9 de agosto. O atleta, então, deixou o gramado na reta final da partida e ficou tratando das dores no departamento médico.

Após a derrota para o Brusque, no sábado (23), o técnico Júnior Rocha chegou a afirmar que se fosse um duelo de quadrangular, o meia estaria em campo, passando tranquilidade ao torcedor sobre a condição do meia.

Sendo assim, Tomas Bastos fica à disposição para o duelo do fim de semana diante do Maringá, fora de casa. No entanto, para sua plena recuperação, é possível que o treinador grená o preserve deste duelo. A definição ocorre até quinta-feira (28), quando a delegação grená inicia viagem até o Paraná.