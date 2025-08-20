A batalha mental do Jaconi: Carpini quer manter a reação do Juventude diante do Vasco 

Técnico Thiago Carpini vai para o terceiro jogo no comando do Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois de uma vitória e um empate que recolocaram a confiança no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude enfrenta um desafio mental crucial nesta quarta-feira (20), às 19h, em jogo atrasado contra o Vasco pela 14ª rodada do Brasileirão. O adversário vem de um resultado nada comum, uma goleada de 6 a 0 sobre o Santos de Neymar. Mais do que os três pontos, a partida é uma oportunidade para o time de Thiago Carpini provar que a reação não é apenas passageira, mas faz parte de uma mudança de postura.

— É muito mental, um confronto diretíssimo. O Vasco vem de um resultado inesperado. E a gente é uma reabilitação, buscando encontrar o caminho para a nossa sobrevivência, para o melhor futebol. Acho que vai ser um jogo importante, um jogo atrasado, mas eu falo isso muito para os atletas, de não olhar a tabela e não vamos se apegar nisso. Nós podemos sair, voltar e sair de novo — declarou o treinador, que completou:

— É um jogo de inteligência. É importante sempre estar somando. Claro que dentro de casa a gente precisa primeiro de tudo trabalhar para buscar a vitória.

CONTRA O TÉCNICO E PSICÓLOGO DINIZ

O adversário também tem um técnico que fala muito no fator mental. Fernando Diniz é psicólogo por formação. Ele concluiu a faculdade em 2012 e seu trabalho final foi sobre o futebol: "A importância da liderança do técnico em uma equipe de futebol".

— É fundamental ao técnico conhecer as pessoas e sua natureza humana; obter um relacionamento interpessoal com uma boa comunicação; liderança; motivação; conhecimento dos atletas e suas necessidades, que serão seus aprendizes diretos — diz parte do TCC, divulgado pelo ge.globo.

Este foi um dos pontos que também trouxe Carpini de volta ao Jaconi: conhecer as pessoas e a sua natureza humana. O bom relacionamento interpessoal já mostrou resultado no pouco tempo desde a retomada no Juventude. Dos seis pontos disputados, o time somou quatro. Agora, o técnico alviverde alinha uma nova estratégia contra o Vasco.