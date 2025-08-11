Esportes

Segundo semestre
Notícia

Após 11 anos, Esportivo de Bento Gonçalves retorna à Copa FGF

Alviazul usará base formada por atletas do sub-20, com reforços vindos do grupo que disputou a Divisão de Acesso e possíveis parcerias com empresários

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

