Após 11 anos, Esportivo de Bento Gonçalves retorna à Copa FGF

Volante Lucas Barth é um dos jovens da base que estava no elenco da Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

O Esportivo está de volta às competições do segundo semestre da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O clube de Bento Gonçalves confirmou seu retorno à disputa da Copa FGF após 11 anos de ausência. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (1º).

A última participação do clube na tradicional competição havia sido em 2014. A Copa FGF 2025 está marcada para ocorrer entre os dias 24 de setembro e 7 de dezembro, totalizando 16 datas no calendário oficial da Federação.

— Será importantíssimo para fazer um laboratório, uma montagem, um elenco, pensando já no campeonato do ano que vem, valorizando a base. Nós vamos usar basicamente o sub-20, mais alguns jogadores que vão ser selecionados desse plantel que disputou a Divisão de Acesso e, talvez, mais alguns jogadores de alguns empresários que vão fazer uma parceria com a gente — comentou o vice-presidente de futebol, Edu Casagranda.

Na reta final da Divisão de Acesso, o Esportivo reforçou seu compromisso com a valorização das categorias de base e relacionou nove atletas formados no clube para a última partida contra o Brasil-Far nas Castanheiras. Desses, seis participaram do jogo. Os nove jovens foram Estevão, Otávio, Barth, Cassiano, Daniel, Victor, Ferri, Ferreira e Zanatta.

O Esportivo entende que o retorno à Copa FGF será uma oportunidade estratégica para o clube montar um elenco visando a temporada de 2025. Com isso, a base será formada por atletas do sub-20, com reforços vindos do grupo que disputou a Divisão de Acesso e possíveis parcerias com empresários.

O clube de Bento Gonçalves tem um lugar especial na história da Copa FGF: foi o primeiro campeão da competição, em sua edição inaugural, realizada em 2004. Na ocasião, o torneio contou com a participação de 28 clubes, e o Esportivo conquistou o título ao vencer o Gaúcho na grande final.