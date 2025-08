Zagueiro ex-Juventude condenado por manipulação retorna ao futebol na Série B

Vitor Mendes, 26 anos, ex-Juventude., acertou com a Ferroviária. Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF / Divulgação

O zagueiro Vitor Mendes, de 26 anos, ex-Juventude, tem novo clube. Após cumprir uma suspensão de 720 dias por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, o jogador foi anunciado, nesta terça-feira (29), pela Ferroviária para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que terá contrato até o final da atual temporada, não atua oficialmente desde maio de 2023, quando participou da vitória do Fluminense por 5 a 1 sobre o River Plate, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O zagueiro foi investigado pelo Ministério Público na apuração de um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Conversas obtidas via WhatsApp indicaram que o atleta teria aceitado dinheiro para forçar um cartão amarelo durante uma partida entre Juventude e Fortaleza, válida pela 27ª rodada do Brasileirão de 2022.

Segundo as apurações, o atleta receberia R$ 35 mil dos apostadores e recebeu R$ 5 mil antecipado. No entanto, para não ser denunciado criminalmente, o atleta fez um acordo com o Ministério Público após a deflagração da operação Penalidade Máxima em 2023.

O zagueiro foi condenado no STJD com uma suspensão por 720 dias do futebol e uma multa de R$ 70 mil.

Agora, com o fim da punição, a Ferroviária aposta na experiência do jogador para reforçar seu sistema defensivo na sequência da Série B. A equipe paulista está na zona do rebaixamento, na antepenúltima colocação com 20 pontos.

Vitor Mendes começou a carreira no Santos. Depois, se transferiu para o Atlético-MG e lá se profissionalizou em 2019. Ele defendeu o Juventude nos anos de 2021 e 2022. Ao longo da carreira, também jogou pelo Guarani, Boa Esporte, Figueirense e Fluminense.