Zagueiro do Caxias projeta pontuação para classificação e define duelo contra a Ponte Preta como "jogo de acesso"

Zagueiro Alan fez 13 jogos com a camisa do Caxias na temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O confronto mais aguardado da Série C do Brasileiro, até o presente momento, irá ocorrer no domingo (27), às 16h30min. Na oportunidade, o Caxias irá enfrentar a Ponte Preta. O líder encara o vice. Um ponto separa os dois na tabela. O Grená está no topo com 27 e a equipe paulista tem 26.

Com 100% de aproveitamento no Estádio Centenário nesta Série C, o Caxias aposta na força do fator local e no poder ofensivo da equipe. Do outro lado, a Ponte Preta é um visitante indigesto. O time tem quatro vitórias, um empate e uma derrota longe de Campinas. Por isso, o zagueiro do Caxias Alan classifica o duelo como um jogo "de classificação":

— É um jogo bastante difícil, como os últimos que a gente tem tido. Contra a Ponte Preta vai ser mais um desses jogos de classificação, jogo de acesso. É uma equipe bem trabalhada, uma equipe que tem resultados fora de casa. Mas temos o nosso jeito de jogar dentro de casa. Precisamos tentar manter fora, mas sabemos que no outro lado tem toda a questão da torcida, dos jogadores, então acho que é manter o que a gente tem feito dentro de casa, dar o nosso melhor. Sabemos que o nosso time é forte e vamos buscar essa vitória — analisou o defensor grená.

O zagueiro do Caxias é titular absoluto da defesa ao lado de Lucas Cunha. Antes de entrar em campo, Alan faz contas para garantir presença no quadrangular final da Série C. Para o atleta, com mais três pontos o time dificilmente ficará de fora dos quadrangulares.