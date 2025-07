"Voltar a jogar uma Série A foi o que me motivou", diz novo lateral do Juventude

Marcelo Hermes sendo apresentado pelo diretor-executivo Júlio Rondinelli. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A manhã de quarta-feira (9) foi de apresentações no estádio Alfredo Jaconi. Dois dos cinco reforços contratados pelo Juventude para a sequência de Campeonato Brasileiro se manifestaram pela primeira vez como atletas do clube.

E o lateral-esquerdo Marcelo Hermes foi o primeiro a falar sobre o acerto com o Verdão. Natural de Sarandi, o atleta de 30 anos estava no Criciúma desde 2022.

— Estou muito feliz e muito motivado. O Juventude é um clube grande, eu sei da tradição. Então, voltar a jogar uma Série A foi o que me motivou. Espero estar ajudando o clube a conquistar o objetivo da temporada, que é a permanência — destacou Hermes, que ainda falou sobre a importância de Claudio Tencati em sua carreira:

— Trabalhei três anos com o Tencati, sei o modo de trabalho dele. Lógico que pra ajudar o grupo, sabemos da situação que estamos. É no dia a dia, trabalhando bastante pra chegar no final da temporada com o objetivo concluído — garantiu Hermes.

Hermes dará versatilidade ao elenco alviverde, uma vez que além da lateral esquerda, pode atuar numa função mais avançada no meio-campo.

Com a experiência de quem já atuou em Campeonatos Brasileiros por Grêmio, Cruzeiro e Criciúma, o jogador ainda deu a receita para o Juventude superar este momento difícil e deixar a zona de rebaixamento da competição.

— É voltar a vencer, que é o principal pra retomar o caminho, e assim vai ser até o final do ano. Cada jogo vai ser uma final. Então, a gente está trabalhando no dia a dia forte pensando já no Sport — apontou o lateral, que falou sobre as posições onde pode contribuir:

— Com o Tencati eu joguei muitas vezes no tripé de volante ou de lateral. Independente de onde o mister (técnico) me colocar, eu vou estar preparado pra tentar ajudar o Juventude a sair dessa situação.