Volante do América-RN está no radar do Caxias para a sequência da Série C

Jogador Ferreira é um dos pilares do time do América na Série D. Canindé Pereira / América FC / Divulgação

O volante mais alto que o técnico Júnior Rocha quer para a Série C do Campeonato Brasileiro está empregado. O Caxias demonstrou interesse em Matheus Ferreira, 32 anos. Com 1m90cm de altura, ele é titular absoluto do América-RJ, na Série D.

A questão é que o América não vai liberar o jogador antes do fim da Série D. O Caxias teria um acerto verbal com o volante. Porém, precisaria esperar o fim da participação do time potiguar na última divisão Nacional. O América avançou aos mata-matas da competição e enfrenta o Juazeirense, com jogos dias 3 e 10 de agosto.

Caso o Mecão siga para as próximas fases da competição, o atleta não deve vir para o Caxias, pois as inscrições encerram no dia 2 de setembro, quando a Série D ainda estará em andamento.

Formado no Bragantino, o volante se destacou na Aparecidense em 2023, pela Série C do Brasileiro e foi um dos destaques do time.