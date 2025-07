Veranópolis vence o Brasil-Far de virada e reafirma posição no G-8 da Divisão de Acesso

No clássico serrano que fechou a 9ª rodada da primeira fase da Divisão de Acesso, o Veranópolis derrotou o Brasil-Far por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (2). O jogo foi realizado no Estádio Antônio David Farina.

Giovanni, artilheiro da competição com seis gols, abriu o placar para o rubro-verde logo, em finalização de longa distância, aos sete minutos da etapa inicial. Depois do intervalo, a partida mudou e o VEC chegou até a virada em 10 minutos. Romário, de carrinho após cruzamento da direita, fez o primeiro. Rômulo, de pênalti, marcou o 2 a 1. Já na reta final da partida, Pablo Bueno acertou um chutaço no canto e fechou a conta, aos 43.