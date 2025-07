Veranópolis, Gramadense, Brasil-Far e Esportivo entram em campo pela 12ª rodada da Divisão de Acesso

Veranópolis, do técnico Gelson Conte, joga no Antônio David Farina

O Veranópolis, atual terceiro colocado, recebe o Bagé no estádio Antônio David Farina, às 19h. Embalado por uma sequência de cinco vitórias e invicto há seis partidas, o VEC, do técnico Gelson Conte, quer manter o bom momento e se consolidar entre os primeiros colocados da competição.

Ainda com chances de avançar, o Brasil-Far, que ocupa a nona posição, enfrenta o Inter-SM às 19h30min, no estádio das Castanheiras. A equipe precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação e evitar o risco de eliminação precoce.

Fechando a participação serrana na rodada, o Esportivo visita o Novo Hamburgo às 20h, no Estádio do Vale. A equipe de Bento Gonçalves vive um momento delicado, com quatro derrotas consecutivas, e tem chances remotas de classificação, mas busca encerrar a sequência negativa com um bom resultado fora de casa. O Glória folga na rodada.