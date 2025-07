Veranópolis e Glória vencem, enquanto Esportivo afunda na tabela da Divisão de Acesso

Wesley Santos, Ruan e Renan Metz marcaram para o Vec , enquanto Warlei fez os dois gols dos donos da casa. Com o resultado, a equipe chegou aos 18 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela , atrás de Gramadense, com 21, e Aimoré, com 25.

Já no clássico serrano envolvendo duas equipes da parte de baixo da tabela, o Glória venceu a primeira na competição: 1 a 0 sobre o Esportivo. O duelo ocorreu na Montanha dos Vinhedos e o gol da vitória dos visitantes veio logo aos 16 minutos de partida, com Elias Ceará.

Já o Tivo parou nos sete, em 13º, acima apenas do Gaúcho, com cinco, e do Real de Tramandaí, que tem apenas um. O Brasil-Far folgou na rodada e está em 10º, com nove pontos.