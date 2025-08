"Vencemos com mérito e conseguimos carimbar a classificação", comemora técnico do Caxias após virada contra a Ponte Preta

Técnico Júnior Rocha levou o Caxias a mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Líder absoluto e no quadrangular final. O Caxias venceu a Ponte Preta, segunda colocada, de virada, por 2 a 1, neste domingo (27), no Estádio Centenário, pela 14ª rodada da Série C, e aumentou a vantagem na liderança isolada da competição. Mesmo com um gramado encharcado por causa da chuva, o time grená mostrou força e embalou rumo à classificação.

Com o resultado, o Caxias chegou aos 30 pontos na classificação e abriu quatro para a Ponte Preta, adversária desta rodada.

— A Ponte sofreu pouco no Paulistão, manteve a base, uma equipe bem treinada e com investimento alto. Vencemos com mérito. Poderíamos ter feito com o Eduardo Melo no primeiro tempo, mas a água atrapalhou, depois com o Tomas Bastos, antes o Skilo. Vencemos com mérito e conseguimos carimbar a classificação com cinco rodadas de antecedência.

Por conta da chuva, que caiu em Caxias do Sul desde o sábado à noite, o gramado do Centenário ficou prejudicado. Com água acumulada, a partida foi decidida nas bolas paradas e na imposição física.

— Jogo não teve. Muita disputa, muita briga pela primeira e segunda bola. Esse jogo fugiu das características do futebol. Se tivesse mais tempo ou como transferir, seria o certo. Jogar assim é ruim demais. É muito sofrido. Em contrapartida, a gente incorporou a competividade. Uma equipe com brio e tesão. Foi o que colocamos de melhor hoje. Nada mais justo que apresentar isso à frente do torcedor que veio nos prestigiar — analisou o treinador.

Além do gramado prejudicado, a arbitragem de Emerson Souza Silva, auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Edevan de Oliveira Pereira foi confusa. O gol da Ponte Preta estava completamente impedimento e o auxiliar não marcou. O gol do Caxias foi anulado no primeiro momento, depois confirmado. Assunto que poderia desestabilizar o time grená.

— Cheguei no intervalo e o assunto era esse. Consegui intervir. Eles corrigiram nosso gol que foi legítimo. Foi um lance rápido, mas que pode decidir uma partida e uma classificação. Serve de aprendizado para o bandeira, um cara extremamente educado. Só que são lances pontuais que podem definir uma classificação. Todos somos seres humanos e temos o direito de errar. Depois, ficou um jogo mais disputado ainda — finalizou Júnior Rocha.

Na próxima rodada, o Caxias enfrenta o Ypiranga, domingo (3), às 19h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 15ª rodada.