"Vem e paga a multa, caso contrário não quero nem conversa", afirma presidente do Caxias 

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias detém as atenções também de possíveis interessados em seus jogadores. Com a janela de transferências do futebol brasileiro reabrindo nesta quinta-feira (10), a movimentação deve aumentar. Alguns atletas do Caxias estão em alta, como o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Alan, o volante Pedro Cuiabá, o meia Tomas Bastos e os atacantes Calyson e Iago. O último é o artilheiro da Série C com cinco gols.