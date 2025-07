Vacaria receberá evento internacional de tênis com atletas de 10 países em agosto 

Evento será em Vacaria, na Serra Gaúcha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Serra Gaúcha Open, torneio internacional de tênis juvenil, será realizado entre os dias 4 e 10 de agosto, em Vacaria, na Serra Gaúcha. O evento com mais de 350 atletas confirmados. A competição acontecerá nas quadras do Tênis Santa Teresa e reunirá jogadores das categorias 14, 16 e 18 anos, tanto no masculino quanto no feminino.

O torneio soma pontos para os rankings da Federação Internacional de Tênis (ITF) e da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat). Além dos brasileiros, o evento contará com a presença de tenistas de 10 países. A diversidade de nacionalidades reforça o prestígio do torneio e transforma Vacaria em um ponto de encontro do tênis juvenil sul-americano.

— Estamos muito felizes com a adesão de tantos atletas, do Brasil e do exterior. Reforçamos a importância de que todos garantam suas hospedagens o quanto antes, pois a rede hoteleira da cidade já está bastante movimentada para o período — destacou Luís Augusto Gonçalves Costa, idealizador do projeto.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) conta com o patrocínio máster do Banco BRB e da ENGIE Brasil Energia. Também apoiam o circuito as marcas Wilson, Kallas Mídia OOH, Unicesumar, Playpiso e Maniacs Roupas Esportivas, além do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).