Trabalho, treino e superação: Deyse dos Santos transforma rotina intensa em resultados de elite

Deyse dos Santos, em treinamento na Pista do Sesi, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Aos 37 anos, Deyse dos Santos carrega a leveza de quem corre desde a infância. Natural de São Gabriel e moradora de Caxias do Sul há mais de duas décadas, ela aprendeu cedo a transformar passos em persistência — levada pelo pai às mini rústicas, onde tudo começou. Hoje, divide os dias entre o trabalho como expedidora e os treinos ao entardecer, após acordar às 5h30min da manhã. Sua rotina é marcada por disciplina, suor e paixão pela corrida.

Deyse já representou o estado duas vezes no Troféu Brasil, maior competição de clubes de atletismo da América Latina. Também viveu um dos momentos mais marcantes da carreira na Maratona Internacional de Porto Alegre, neste ano, onde estreou nos 42km e terminou como a terceira melhor gaúcha classificada.

— A corrida me leva para um momento totalmente meu, me deixa muito feliz. Quando eu estou treinando, me deixa pensativa. É um momento que eu me sinto livre, é muito importante, gosto muito, de verdade — contou a corredora.

Seus tempos impressionam, mas é a constância que a define. Entre ruas, pistas e madrugadas frias, ela segue firme, como quem sabe que cada quilômetro é também um capítulo da própria história.

Deyse dos Santos é a segunda personagem da Série "Minha vida na corrida". Caxias do Sul se prepara para a histórica 10ª edição da Meia Maratona, que será no dia 28 de setembro. Por isso, o Pioneiro, GZH e a Rádio Gaúcha Serra mergulham na trajetória de personagens que, com dedicação e suor, transformam o asfalto em palco e a corrida em arte.

"Minha vida na corrida" é mais do que uma série de reportagens, é um tributo à resiliência e paixão dos atletas de Caxias do Sul.

— A Deyse vem representando muito bem na parte de performance, mesmo sendo uma CLT (trabalha e não vive da corrida) — comenta o técnico e marido Flávio Lima.

A cada edição, a Meia Maratona de Caxias do Sul cresce em participação e apoio da comunidade. Para atletas locais, como Deyse, correr em casa é motivo de orgulho e valorização da cidade.

— A gente sempre luta pelo esporte, por um esporte que a gente gosta tanto. Foi uma conquista muito importante. A Meia Maratona veio pra ficar em Caxias . A cada ano melhora e a cada ano vem mais pessoas. Isso alavanca a economia de toda a cidade — analisou.

A rotina

A rotina de Deyse dos Santos começa cedo, às 5h30min, com o café e depois o embarque na van rumo ao trabalho. Como expedidora, passa o dia em movimento, liberando pedidos, atendendo clientes e resolvendo demandas sem pausa.

Ao fim do expediente, segue direto para o treino, encerrando a jornada dupla apenas às 21h. Depois, é banho, jantar e descanso — para recomeçar tudo no dia seguinte. Uma rotina marcada por disciplina e paixão pela corrida.

— Às vezes, a gente gostaria de ir pra casa, comer uma pipoca, ficar jogada no sofá. Até fazemos essas coisas, porque tem os dias de folga. O descanso faz parte do treinamento, mas a rotina é desgastante. Vários atletas têm essa disponibilidade de hoje não trabalhar, ter patrocínio, massagem, acompanhamento nutricional, dois treinos por dia. Gostaria de estar sempre treinando, mas tu tens outras responsabilidades e, com certeza, também acho que eu acabei me moldando a isso — afirmou.

Principais marcas

A corredora Deyse dos Santos vem se destacando com tempos expressivos, tanto em pista quanto em provas de rua. Resultados de elite, de alta performance. Nos 400 metros, ela cravou 1min04s, enquanto nos 800m e 1.500m registrou 2min33s e 5min07s, respectivamente.

Em distâncias maiores, como os 5.000m e 10.000m, seus tempos foram de 18min33s e 38min48s. Já nas ruas, Deyse completou os 5km em 18min03s e os 10km em 38min38s, como melhores marcas pessoais. Na Meia Maratona, impressionou com 1h24min26s, e na Maratona, na sua estreia, fez o percurso em 3h01min48s, mostrando versatilidade e resistência.

— Todo mundo sempre perguntou porque que a Deyse nunca fez maratona antes. Ela tem mais de 20 anos no atletismo. Eu como treinador e buscando conhecimento mais técnico, acredito que fazer maratona ou não fazer, não diz que você vai ser melhor que ninguém — comentou Flávio.

— A maratona é sozinha, é tu e Deus. E aí tem os pensamentos, porque tem bastante tempo pra pensar quando está treinando pra uma maratona. Mas eu respeitei bem o processo, fiz tudo que o Flávio disse, tudo direitinho dar tudo certo. Eu queria completar uma maratona do jeito que eu completei, feliz, inteira, sem passar mal — completou Deyse.

Ficha técnica:

Nome completo: Deyse dos Santos

Idade: 37 anos

Cidade natal: São Gabriel. Mora em Caxias há mais de 20 anos

Profissão: expedidora

Quando começou na corrida: Com seis anos de idade. O pai levava nas mini rústicas.

Principais provas: Já foi duas vezes pro Troféu Brasil. A experiência na Maratona Internacional de Porto Alegre com estreia nos 42km.

Outro esporte: Praticava vários esportes, como futsal, futebol, vôlei, mas a corrida foi em qual se encontrou

O que significa a corrida pra ti: "A corrida me leva para um momento totalmente meu, me deixa muito feliz. Quando eu estou treinando, me deixa pensativa. É um momento que eu me sinto livre, é muito importante, eu gosto muito, de verdade".

Dica pra quem quer começar a correr: "Coloca seu tênis e vai. As pessoas sempre dizem pra mim: nossa, eu não consigo correr. Todo mundo consegue, porque quando a gente é pequenininho a gente quer correr, quer caminhar, tem vontade de ser aquilo. Então quando a gente cresce também. Basta ter vontade, precisa ir. A pessoa que for não vai se arrepender, porque é muito importante, é saúde física e mental"