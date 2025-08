Título regional, goleada recente e derrota fora: o raio X dos confrontos entre Caxias e Ypiranga  

Última vitória do Caxias contra o Ypiranga foi em 2023 pelo Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

Em meio à reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Caxias e Ypiranga desenham caminhos distintos rumo ao tão cobiçado quadrangular do acesso. De um lado, o Grená ostenta a liderança isolada com 30 pontos e vaga para a próxima fase praticamente garantida. Do outro, o Canarinho de Erechim trava uma batalha mais apertada, buscando consolidar sua posição na tabela e assegurar uma classificação sem sobressaltos, atualmente na sétima colocação com 21 pontos.

O primeiro confronto de 2025 entre Caxias e Ypiranga está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa. Outras partidas entre os dois clubes gaúchos ainda podem ocorrer, a depender da classificação final para os quadrangulares. Questionado se o duelo se torna diferente por ser um clássico regional, o lateral grená Thiago Ennes respondeu:

— Acho que todo jogo para nós é diferente, é difícil. A Série C é muito nivelada; se você pegar os outros times que estão no meio da tabela, a pontuação está muito próxima. É um jogo muito perigoso para a gente. Estamos em primeiro e precisamos continuar trabalhando, não conquistamos nada ainda — destacou Ennes.

Ambos já estão acostumados a se enfrentar pelo interior do futebol gaúcho. Nos últimos 10 anos, Caxias e Ypiranga já jogaram pelo Campeonato Gaúcho, Brasileirão Série C e até valendo um título regional da Copa FGF. Neste período foram 13 jogos entre os times, com mais vitórias da equipe de Erechim: seis triunfos, contra quatro do Caxias, além de três empates.

O ano que a balança pesou para o Canarinho foi em 2016, quando o Caxias disputou a Divisão de Acesso e a Copa FGF. Naquela oportunidade foram quatro confrontos, dois pela fase de grupos e dois valendo o título da Copa Serrana. Após perder em casa por 2 a 1, o Caxias fez 3 a 2 no Colosso da Lagoa e ficou com a taça pelo critério de gol fora.

MOMENTO ATUAL

Se o torcedor analisar o histórico recente, a disputa é mais equilibrada. Desde 2020, as equipes entraram em campo pelo Gauchão e Série C. O Caxias tem duas vitórias, o Ypiranga outras duas e três empates. O destaque fica para a vitória Grená em 2023 pelo Gauchão. Na oportunidade, o Caxias do técnico Thiago Carvalho fez 3 a 0, com gols de Eron, Jean Dias e Bustamante.

O último encontro entre os times gaúchos foi na própria Série C. Em 2024, o time de Erechim levou a melhor no duelo. O Ypiranga venceu por 1 a 0 no Estádio Colosso da Lagoa. O único gol da partida foi marcado por Zé Vitor. O time da Serra era treinado por Thiago Gomes e o Ypiranga por Thiago Carvalho, ex- comandante grená.

Números da Década

Total de Jogos: 13

Vitórias do Ypiranga: 6

Vitórias do Caxias: 3

Empates: 4

Gols Marcados

Gols do Ypiranga: 18 (1.38 gols por jogo)

Gols do Caxias: 13 (1.00 gol por jogo)

Retrospecto por Ano

2015:

Ypiranga 2x0 Caxias





2016:

Ypiranga 4x1 Caxias

Caxias 0x1 Ypiranga

Caxias 1x2 Ypiranga

Ypiranga 2x3 Caxias





2017:

Ypiranga 0x0 Caxias





2020:

Caxias 1x0 Ypiranga

Ypiranga 0x0 Caxias





2021:

Caxias 2x2 Ypiranga





2022:

Ypiranga 2x0 Caxias





2023:

Caxias 3x0 Ypiranga