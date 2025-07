Times da Serra entram em campo pela penúltima rodada da Divisão de Acesso

A Divisão de Acesso chega à sua última semana da primeira fase com definições importantes. A penúltima rodada acontece toda nesta quarta-feira (23), e dois times da Serra já garantiram vaga na próxima etapa: Gramadense e Veranópolis. Por outro lado, Esportivo e Glória não têm mais chances de classificação, enquanto o Brasil-Far ainda sonha, mesmo que com chances remotas.

O Brasil-Far, atual nono colocado com 14 pontos, enfrenta o Gaúcho, às 15h, na Arena BE8, em Passo Fundo. Para seguir com esperanças de avançar ao G-8, o time da Serra precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários diretos. O Novo Hamburgo, oitavo colocado, tem 18 pontos e é o principal obstáculo na briga pela última vaga.

Também às 15h, o Glória recebe o Veranópolis no estádio Altos da Glória, em Vacaria. O VEC, já classificado, ocupa a terceira posição com 23 pontos, e pode alcançar a vice-liderança, que hoje é do Gramadense, com 24. Já o Leão da Serra é apenas o 11º colocado, com 10 pontos, e já está eliminado da competição.