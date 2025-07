Time do Caxias terá uma mudança para duelo com a Ponte Preta

Para a "final" antecipada da Série C do Brasileirão, o Caxias vai com força máxima. O time de Júnior Rocha entra em campo no domingo (27), às 16h30min, no Estádio Centenário, contra a Ponte Preta. O jogo coloca frente a frente o líder diante do vice. O Grená está na primeira colocação com 27 pontos, um de vantagem sobre os paulistas.