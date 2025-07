"Tentamos de todas as formas e não conseguimos", diz técnico do Juventude após goleada para o Cruzeiro

Juventude, de Tencati, foi goleado para o líder Cruzeiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude foi superado e goleado pelo Cruzeiro, por 4 a 0, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde não conseguiu segurar o ímpeto do adversário, que lidera a competição, e volta para casa sem pontuar, precisando reagir nas próximas rodadas.

Essa foi a oitava derrota na competição, a terceira por goleada. Ao todo, o Ju sofreu 28 gols em 13 partidas e tem a pior defesa da Série A.

— O Juventude, infelizmente, já tomou algumas goleadas em momentos anteriores. Vamos ter que reagir diferente a partir desse comportamento, sofrer gol e manter-se equilibrado. Jogando o jogo dentro da nossa estratégia. A gente começou a fugir um pouco. Acredito que o Veron entrou, modificou um pouco, gerou um pouco mais de poder ofensivo. É o que eu esperava dele, e é o que esperamos para o futuro que ele construa — disse o técnico Claudio Tencati, que completou:

— Não era a nossa intenção sofrer essa goleada, mas ela aconteceu. Agora, paciência. E o que eu disse para os atletas no intervalo não é o fator de ter perdido hoje da maneira que se perdeu. Agora é o poder de reação para o próximo jogo em casa, que é diante de São Paulo. Então, essa equipe tem que reagir rápido e temos condições de fazer diferente do que fizemos hoje aqui em casa diante de São Paulo.

O Juventude perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro. A equipe de Minas Gerais está com 33 pontos e um aproveitamento de 73%. São três vitórias seguidas na competição.

— O Cruzeiro comprou a ideia e está vivendo esse momento de vitórias seguidas. Quando um time encaixa, vive esse momento, ele está solto, ele está fazendo as coisas ao natural, e o Cruzeiro está fazendo isso. Então, realmente foi difícil a gente sair desse encaixe de marcação, ao mesmo tempo da proposta ofensiva deles, das variações que eles têm. Tentamos de todas as formas e não conseguimos.

O técnico Claudio Tencati afirmou que o Cruzeiro era o favorito por ser líder e viver um bom momento, mas destacou que sua equipe tinha a chance de fazer algo que dificultasse com estratégia, disciplina e competitividade. Disse que isso foi visto no primeiro tempo, mas já esperava perder o controle do jogo com o passar do tempo.

— Eu disse na preleção para os jogadores que nós não teríamos a obrigação do jogo. A obrigação era do Cruzeiro, até porque é o líder da competição, por tudo que está vivendo e está fazendo, mas a gente teria uma oportunidade, talvez, de fazer algo que impactasse. Era uma boa estratégia, uma boa disciplina da equipe, uma boa competitividade, foi o que ela apresentou no primeiro tempo. Mas a gente imaginava depois o contexto do jogo perder o controle — finalizou.