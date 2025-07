"Temos que ter repertório", afirma volante do Caxias sobre a liderança na Série C

Volante Pedro Cuiabá será titular contra o Anápolis, domingo (13), às 19h, no Centenário. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Pedro Cuiabá vai igualar o número de partidas da temporada passada ao completar mais três jogos nesta Série C do Brasileiro. Em 2024, ele entrou em campo em 25 confrontos. Agora, o volante tem 22 e números melhores, com dois gols e duas assistências.

Titular da segunda função do meio-campo do técnico Júnior Rocha, ele está em sua terceira temporada no Estádio Centenário e vivendo mais uma boa fase.

—Fico muito feliz por a gente estar vivendo esse momento muito bom na competição. É fruto de muito trabalho. Eu acho que de tudo que a gente vem fazendo diariamente, agora o sarrafo sobe. É procurar se preparar mais ainda durante a semana pra conseguir manter esse bom nível — destacou Cuiabá.

Com mais de 90% de chances de classificação a um dos quadrangulares decisivos da Série C do Brasileiro, o time do Caxias busca passo a passo atingir os seus objetivos para retornar à Série B. O primeiro era garantir a permanência na Terceira Divisão Nacional. O time conseguiu com antecedência e sem sofrimento como em 2024. O segundo é se classificar no G-8, algo que está muito perto de acontecer. Restam oito jogos para o fim da primeira fase.

— Temos objetivos ainda. Precisamos nos manter motivado. Precisa alcançar nossos objetivos. A gente conquistou um primeiro objetivo que era o de fugir da parte de baixo da tabela. Mas a gente tem outros objetivos e estamos buscando alcançá-los. Então, a motivação continua. Vamos ter mais um grande jogo em casa e precisamos buscar os três pontos — afirmou o volante.

Por ser líder da Série C, todos os holofotes estão voltados para o Estádio Centenário, e parar o líder é sinônimo de motivação. Ganhar do primeiro colocado pode ser muito representativo. Por isso, o volante grená reconhece que o time terá de ter repertório para fugir das dificuldades dos adversários.

— Creio que o pessoal lá de cima sempre é o mais visado. Então isso é normal do campeonato. E eu acho que isso a gente tem que buscar sempre se aperfeiçoar, melhorar, porque o pessoal vai estar estudando a gente. Então temos que ter repertório, tem que ter recurso para no jogo conseguir desempenhar bem — analisou o volante, que completou sobre o alto número de gols sofridos na competição, com 14: