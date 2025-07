Técnico Gelson Conte lidera o Veranópolis em campanha sólida após título no Mato Grosso

Gelson Conte em treinamento no Estádio Antônio David Farina. Porthus Junior / Agencia RBS

O Veranópolis é uma das surpresas positivas da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. O tradicional clube da Serra quase ficou de fora da competição neste ano, enfrentando dificuldades financeiras e de gestão que quase o levaram à desistência. No entanto, mesmo com a montagem do elenco em cima da hora, o time vem superando expectativas e figura entre os primeiros colocados da tabela.

A preparação foi corrida. O técnico Gelson Conte assumiu o comando da equipe apenas 10 dias antes do início do campeonato. Ainda assim, o Veranópolis encontrou rapidamente seu ritmo e hoje está invicto há seis rodadas. Antes do empate com o Bagé, na quarta-feira (16), vinha de uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas. Com 23 pontos somados, o clube ocupa a terceira colocação e está virtualmente classificado, restando três jogos para o fim da primeira fase.

— Nós estamos dentro daquilo que nós planejamos. Mas a manutenção é mais difícil. Não podemos entrar numa zona de conforto. O Veranópolis está nas primeiras posições pelo trabalho que eles (atletas) estão fazendo, mas nós precisamos de uma manutenção. Nós temos ainda mais algumas rodadas pela frente que são muito difíceis — comentou o técnico Gelson Conte, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

A campanha sólida é reflexo do trabalho de Gélson Conte, 56 anos, que vive um ano especial na carreira. No primeiro semestre, ele foi campeão do Campeonato Mato-grossense com o Primavera Atlético Clube, um time com apenas três anos de futebol profissional. Na final, surpreendeu ao derrotar o favorito Cuiabá, consolidando a ascensão meteórica do clube de Primavera do Leste.

GELSON CONTE Técnico do Veranópolis A gente faz uma boa campanha aqui e além da boa campanha a gente precisa consagrar ela com acesso.

Agora, o treinador busca repetir o feito no Rio Grande do Sul, seu estado natal. À frente do Pentacolor, Gelson Conte tem conseguido extrair o melhor de um elenco montado às pressas, mostrando competência na gestão do grupo e na leitura tática das partidas. A consistência defensiva e a eficiência no ataque têm sido marcas registradas da equipe nesta campanha.

— Por isso que eu estou tão concentrado. A gente vai aprendendo, vai ganhando e querendo cada vez mais. Fui campeão no Mato Grosso com o Primavera, campeão estadual. A gente faz uma boa campanha aqui e, além da boa campanha, precisa consagrar ela com acesso. Estamos pegando o gosto. Em cima desse gosto, tu precisas dobrar a tua concentração naquilo que quer do trabalho, do dia a dia e passar pros atletas — afirmou Gelson.

Da desconfiança ao otimismo

A torcida, que começou o campeonato com desconfiança, agora sonha alto. O otimismo e a possibilidade de retorno à elite do futebol gaúcho voltaram a ser uma realidade palpável. No domingo (20), às 15h, o VEC encara o Gramadense, na Vila Olímpica, em Gramado.

Se mantiver o desempenho atual, o Veranópolis pode não apenas garantir a vaga na próxima fase, mas também se consolidar como um dos favoritos ao objetivo.

— O elenco tem uma média de idade boa, de atletas vencedores, de atletas com qualidade técnica, mas principalmente de atletas que têm um foco, concentração, que buscam tentar subir de patamar todo dia, então eles estão entendendo bem isso — revelou o treinador.

Ex-jogador e treinador

Gelson Conte acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. No Rio Grande do Sul, comandou equipes tradicionais como São Luiz, Aimoré, Novo Hamburgo, Lajeadense e Avenida. Fora do estado, dirigiu o Águia Negra-MS, o Barcelona de Ilhéus-BA e o Juventus Jaraguá-SC.

Ex-atacante, teve passagens como jogador por Inter, Ponte Preta e Bragantino. Em 1991, destacou-se ao ser artilheiro do Campeonato Gaúcho vestindo a camisa do Lajeadense.

— Tenho bastante saudade (dessa época). Muita gente me pergunta se eu era um bom jogador, um grande jogador, e eu digo que não. Eu jogava pouco, mas eu fazia muito gol — finalizou.