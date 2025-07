Técnico do Juventude projeta equipe com mudanças para encarar o Sport

Tencati terá mais dois treinamentos para confirmar a equipe. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude realizou um trabalho tático na manhã desta sexta-feira (11) no CT Alviverde. E antes da atividade, o técnico Claudio Tencati projetou a formação da equipe para o duelo de segunda-feira (14), diante do Sport, no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O time deve ter Marcelo Hermes como novidade na lateral esquerda. No meio-campo, como Caíque não participou de toda a intertemporada, por estar envolvido em negociações com o Grêmio, que não aconteceram, Hudson deve ser o titular.

— A preocupação com o Caíque, a gente tem até falado pra ele e pra todos, que se o ocorrer dele não iniciar, ele é um titular, e a gente sabe disso, é um dos jogadores que é referência na equipe, mas a intertemporada dele foi prejudicada. E pra nós também, todo esse envolvimento do imbróglio que deu, e a gente sabe que o Hudson pegou todo o início, e até fiz essa reflexão com a própria comissão, e se o Caíque tivesse ido pro Grêmio, com quem a gente começaria diante do Sport? Não, era o Hudson, então o Hudson veio pra fazer esse papel — revelou o treinador.

No ataque, ainda passa pela cabeça do treinador se inicia a partida com Gabriel Veron entre os titulares. O atleta tem sido um destaques nos treinamentos. Porém, há questões burocráticas em jogo — se quer ele foi anunciado pelo clube e corre riscos de não ser regularizado a tempo. Desta forma, Batalla iniciaria a partida contra os pernambucanos.

— O Gabriel Veron é a mesma coisa, a gente tá ponderando, não tá ainda totalmente definida a questão de documentação, mas já tá encaminhado. E ao mesmo tempo assim, ele estando à disposição, é um jogador pra entrar, talvez, não sei, pra iniciar, isso que a gente tá ponderando, o quanto que ele aguentaria — apontou Tencati.

Sendo assim, a provável escalação alviverde diante do Sport terá: Gustavo; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla (Veron), Taliari e Gilberto.

O lateral-direito Ewerthon, com edema na coxa, e o zagueiro Rodrigo Sam, que voltou a sentir dores no púbis, seguem de fora das atividades.