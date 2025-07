Técnico do Juventude justifica ausências de Caíque, Ewerthon e Ênio em jogo-treino

Jogador voltou aos treinos nesta semana após negociação com o Grêmio não se concretizar. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Depois de ver frustrada a negociação com o Grêmio, a expectativa de todos no CT alviverde nesta quarta-feira (2) era ver Caíque em campo. Mas o volante não participou de nenhuma das duas formações utilizadas pelo técnico Claudio Tencati no jogo-treino diante do Lajeadense, vencido pelo Verdão por 4 a 0.

Após a atividade, o treinador justificou a ausência de Caíque à falta de treinos do jogador durante os dias em que esteve em negociações com o Grêmio.

— O Caíque já está à disposição nossa, perdeu um pouquinho nesse período que ficou com aquele negócio sai, não sai, então também vai se adequar.

Ewerthon e Ênio também foram ausências. O atacante não preocupa, pois teve apenas dores no adutor da coxa. Já a situação do lateral-direito, com lesão muscular na coxa, pode fazer com que o clube busque um reforço para a posição.

— Preocupa um pouco mais o Ewerthon, em virtude de que veio de uma lesão, apesar que contra o Sport ele não pode jogar, mas mesmo assim, veio de uma lesão lá atrás, ficou quase a intertemporada inteira lesionado, agora que está sendo liberado para fazer algo físico e vamos ver como vai ser a reação dele. Diante disso, estamos agindo, pode ainda vir um lateral e a gente trabalha por essa possibilidade, não é uma certeza — revelou Tencati, que completou:

— Já o Ênio mais por uma adequação mesmo, a gente sentiu que ele voltou agora, até brinquei com ele, falei: "você cortou o cabelo, parece que perdeu a força" (risos). Ele voltou, não tão bem como a gente sabe que é o Ênio, então foi uma opção mesmo de rendimento momentâneo.